Шойгу: все попытки победить Россию силой обречены на провал

Секретарь Совета безопасности указал на неоднократные попытки недругов РФ разобщить ее

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Любые попытки победить Россию военной силой обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах, - сказал он. - Но с нами это не прошло и не пройдет, история - тому подтверждения. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов".

Как отметил Шойгу, сегодня "глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость". По его словам, вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенства, человек, зараженный этими идеями, "становится бездушным потребителем", и таким человеком легко управлять, "его легко подчинить и тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии".

"Скажу честно, после распада Советского Союза мы подверглись именно такой ценностной агрессии, направленной на уничтожение нашей цивилизации. Последствия этого до сих пор не преодолены", - указал секретарь СБ РФ. В этой связи он напомнил, что "духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий". "Это важное историческое наследие, приверженность правде и справедливости, милосердия, любовь, крепкая семья и, конечно, это преданность Родине. Именно эти ценности питали энергии, созидания, вдохновляли на великие свершения наших предков", - подчеркнул он.

Как указал Шойгу, "они служат для нас фундаментом, лежат в основе нашей государственности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение".

