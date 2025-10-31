В форуме ОП "Сообщество" принимают участие более 5 тыс. человек

Секретарь ОП Лидия Михеева приветствовала участников и гостей форума, в числе которых коллеги из-за рубежа, представители законодательной и исполнительной власти страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек зарегистрировались для участия в форуме Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество", посвященном 20-летию института гражданского общества. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева на открытии пленарной сессии форума.

"Сегодня на форум зарегистрировалось более 5 тыс. участников. Это значимая цифра для нас и она означает, что к нашей работе приковано внимание, значит и ответственность у нас тоже очень большая", - сказала Михеева.

Она приветствовала участников и гостей форума, в числе которых коллеги из-за рубежа, представители законодательной и исполнительной власти страны. "Это уникальная возможность всем вместе пообщаться и обсудить самые важные и актуальные вопросы, которые волнуют каждого", - сказала Михеева.

Она отметила, что нынешний форум проходит в год 20-летия палаты. "Тема форума - "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра". Значит будем говорит и о том, что сделано, и о том, чем занимаемся сейчас, и о том, о чем мы с вами мечтаем", - сказала Михеева. По ее словам, за эти годы произошло очень много интересного. "Это десятки реализованных социальных проектов, это несколько значимых законопроектов, которые с вашей помощью и участием были разработаны и приняты нашими законодателями. Это значительные суммы социальной поддержки, направленные на развитие некоммерческого сектора, это много добра и работы", - сказала секретарь ОП.

Он отметила, что еще много работы предстоит, в том числе, по большому количеству обращений граждан. "Десятки тысяч обращений граждан ежегодно приходят в ОП. К каждому из них мы относимся очень внимательно: стараемся разобраться и помочь", - сказала Михеева.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.