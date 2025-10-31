МИД РФ: декларация саммита АТЭС даст импульс практическому сотрудничеству стран

Замглавы министерства Александр Панкин отметил, что декларация саммита будет небольшая, но емкая

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Итоговая декларация саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтолкнет заинтересованные страны к действию для реализации совместных проектов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы ожидаем, что это будет сильный импульс, чтобы на его основе инструменты и площадки могли стать практически значимыми. Чтобы на их основе были какие-то проекты, осуществлялось сотрудничество, вскрывались болевые точки. Вот смысл этой декларации. Это не просто бумажка, это подталкивание стран к действию. Заинтересованных. Может, не всех сразу, но с учетом различий и потенциалов", - указал он.

По словам дипломата, декларация саммита будет небольшая, но емкая. "В ней заложены очень многие подходы именно в русле тех дискуссий, которые ведутся - и обеспечение энергетической безопасности, устойчивости, обеспечение торговли на равноправной основе, развитие инноваций, новых технологий, искусственного интеллекта, решение демографических проблем, социальных проблем", - отметил Панкин.