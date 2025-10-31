МИД РФ: страны с недружественными правительствами считают Россию важным партнером

Замглавы министерства Александр Панкин отметил, что активизация сотрудничества с такими странами произойдет после успехов специальной военной операции и урегулирования конфликта на Украине

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Страны с недружественными правительствами не хотят терять связи с Россией и по-прежнему считают ее важным рынком и партнером, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"У нас ведется экономическое и торговое сотрудничество со многими странами, в том числе с теми, правительства которых совершают недружественные действия по отношению к России. Мы не употребляем вот эту формулировку - "недружественные страны". Страны все дружественные, правительства их могут осуществлять недружественные действия", - пояснил замминистра.

"Так что этот диалог, это сотрудничество ведется, только значительно упало в объемах, в ассортименте. Страны по-прежнему считают Россию очень важным рынком, очень важным партнером. Они знают наш потенциал: и инновационный, и технологический, и цифровой, и производственный, и энергетический", - указал Панкин.

По его словам, активизация сотрудничества с такими странами произойдет после успехов специальной военной операции и урегулирования конфликта на Украине. "Но мелкие шаги, возможно, обозначаются. Те, которые безболезненные или не очень болезненные для этих стран. Никто не хочет терять ниточек связи с Россией, потому что, как вы знаете, вот этот регион был и остается очень важным, - подчеркнул замглавы МИД. - Поэтому это выравнивание когда-то будет происходить. Но сообразно обстоятельствам благоприятным, которые, надеюсь, будут складываться".