Шойгу: Европа с ее псевдоценностями со страшной скоростью летит к погибели

Секретарь Совета безопасности указал на признание людей негражданами в некоторых странах Евросоюза

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Европейские страны с их псевдоценностями с большой скоростью летят к собственной гибели. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Если говорить о европейских ценностях: если я вас, человека образованного, спрошу, что такое европейские ценности, что вы мне вот так сразу навскидку назовете? У вас сразу появятся гендерные истории, ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом - прим. ТАСС), [конкурс] "Евровидение" и далее по списку, - сказал он. - Это можно перечислять и перечислять. Мне кажется, что Европа с какой-то страшной скоростью катится, летит прямо к собственной погибели".

Он отметил, что в некоторых странах Евросоюза появилось такое понятие, как люди, проживающие там десятилетиями, жившие там, создававшие систему образования, промышленности, науки, вдруг в один день признаются негражданами, и появляется графа негражданин. "Это европейская ценность? Я не думаю. Скажите мне, какая нормальная цивилизованная страна запрещает русский язык почти на законодательном уровне, и все с этим согласны? - задал вопрос Шойгу. - Слушайте, памятник [Александру] Пушкину снести - это нормально? И вообще снос памятников - это европейская ценность?"

Секретарь СБ РФ напомнил, как Евросоюз стал "выселять стариков". "Это нормальная ценность? Я совсем не уверен в том, что большинство граждан думает именно так, но их всех шаг за шагом ведут именно к этому. Ведут именно к тому, чтобы у них были абсолютно забыты, абсолютно вымараны из их жизни их история, их культура. "Евровидение" вы можете назвать европейской культурой? На одном уровне с [Уильямом] Шекспиром, [Фридрихом] Шиллером, да даже с Мирей Матье и Патрисией Каас?" - заключил он.

