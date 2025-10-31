В Брянской области утвердили состав регионального правительства

В его структуре не произошло изменений

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утвердил состав регионального правительства, следует из опубликованного в пятницу указа.

"В соответствии с уставом Брянской области, законом Брянской области от 20 декабря 2012 года №92-З "О правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области постановляю: 1. Сформировать правительство Брянской области и утвердить его прилагаемый состав с 6 ноября 2025 года", - говорится в указе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в его структуре нет изменений, утверждение нового состава является дежурной после губернаторских выборов процедурой.

Из указа следует, что в новом составе правительства у возглавляющего его губернатора Богомаза будет семь заместителей - Юрий Филипенко, Ирина Агафонова, Денис Амеличев, Борис Грибанов, Алексей Жук, Геннадий Лемешов и Виталий Свинцов.

В состав правительства включены начальники региональных Госжилинспекции Александр Агафонов и Гостехнадзора Владимир Филиппов; директора департаментов образования и науки - Алевтина Андреева, природных ресурсов и экологии - Андрей Батарчук, экономического развития - Михаил Ерохин, строительства - Евгений Захаренко, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства - Сергей Косарев, региональной безопасности - Александр Минченко, физической культуры и спорта - Максим Рудин, культуры - Юрий Сатюков, сельского хозяйства - Сергей Симоненко; начальники управлений по охране и сохранению историко-культурного наследия - Константин Волков, лесами - Владимир Дзубан, ветеринарии - Андрей Емельяненко, молодежной политики - Александр Ермаков, имущественных отношений - Светлана Карелина, государственных закупок - Светлана Мацуева, потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - Владимир Пчеленок, мировой юстиции - Виктор Снытко, записи актов гражданского состояния - Галина Сулейманова.