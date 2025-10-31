Песков переадресовал МО вопрос об использовании РСМД для ударов по Украине

Представитель Кремля прокомментировал заявления о том, что РФ в последние месяцы интенсивно применяет ракеты 9М729, используемые для комплексов "Искандер-М"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, относятся ли ракеты, используемые ВС РФ для ударов по Украине, к ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).

"Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать у министерства обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что Россия в последние месяцы интенсивно наносит удары по Украине при помощи ракет 9М729, используемых для комплексов "Искандер-М".