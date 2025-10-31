Захарова: ЕС и Украина продвигают прекращение огня ради передышки для ВСУ

По словам дипломата, европейцы создают иллюзию учета российских интересов

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Европа и Украина продвигают прекращение огня, чтобы любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейский план по "урегулированию".

"Там [в Киеве и Европе] по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта. Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и "заморозка" текущей линии боевого соприкосновения", - подчеркнула она.

По словам дипломата, европейцы создают иллюзию учета российских интересов и не заинтересованы в запуске реального мирного процесса.