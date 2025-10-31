Ульянов: поручение Трампа возобновить ядерные испытания требует разъяснения

Президент США ранее дал соответствующее поручение Пентагону

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © AP Photo/ Florian Schroetter

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о том, что он поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение президента Трампа поручить Пентагону немедленно возобновить испытания американского ядерного оружия требует дальнейшего разъяснения", - написал он в Telegram-канале.

Российский постпред пояснил, что американский президент мотивировал свое решение тем, что другие ядерные державы проводят ядерные испытания. "Но дело в том, что они не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - отметил Ульянов. Он пояснил, что Россия недавно провела лишь испытания средств доставки, а не самих ядерных взрывных устройств.

"Подобные испытания не имеют никакого отношения к ДВЗЯИ. Поэтому необходимо точно понимать, что планируют сделать США и как эти планы соотносятся с положениями договора", - заключил российский постпред.

Трамп о возобновлении США испытаний ядерного арсенала

Президент США 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.

Как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, несколько косвенных признаков указывают на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.