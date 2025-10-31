Генпрокурор попросил лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Парламентарий является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский (справа) © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского ("Единая Россия"). Об этом сообщается на сайте Думы.

На сайте указано, что в Госдуму поступило представление генерального прокурора России Гуцана "о даче согласия на лишение неприкосновенности" депутата Вороновского.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в соответствии с регламентом направил документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам. Кроме того, дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.

Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.