СВР рассекретила партию документов, относящихся к советскому "атомному проекту"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) передала Росатому ряд документов, с которых впервые сняли гриф "совершенно секретно". Как сообщает пресс-служба госкорпорации, рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности.

"31 октября 2025 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с руководителем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи Сергей Нарышкин передал сотрудникам Росатома ряд уникальных исторических документов, с которых впервые сняли гриф "совершенно секретно". Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности", - сообщает пресс-служба.

Среди переданных бумаг - 14-страничная докладная записка Игоря Курчатова, в которой описана логика решения в выборе технологии обогащения урана, принятого после ознакомления с материалами разведки. "Наиболее ценная часть материалов относится к задаче разделения изотопов. Единственным рациональным путем ее решения принимается разделение изотопов при помощи диффузии через мембрану с мелкими отверстиями. Предпочтение метода диффузии методу центрифугирования для наших физиков и химиков явилось неожиданным. У нас была распространена точка зрения, согласно которой возможности метода центрифугирования стоят значительно выше возможностей метода диффузии, который считался практически неприменимым для разделения изотопов тяжелых элементов. В соответствии с этой точкой зрения в начале при постановке работ по проблеме урана предусматривались исследования только с центрифугой (метод Ланге)", - сказано в тексте.

Рассекречивание материалов по истории советского "атомного проекта" - длительный процесс, активизировавшийся в последние годы. В частности, в 2019 году СВР передала в архив Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" партию бумаг по операции "Энормоз". Документы свидетельствуют, что активная деятельность разведчиков помогла значительно ускорить ход работ по реализации советского "атомного проекта". "В этом году мы отмечаем не только 80-летие атомной промышленности, но и 100-летие научно-технической разведки России. И мы, атомщики, всегда будем помнить, какой решающий вклад внесла советская разведка в старт работ по урану в СССР. Напомню, это происходило в один из самых тяжелых периодов войны для нашей страны, но благодаря усилиям разведчиков и гению советских физиков в результате появился "атомный проект СССР", который позволил преодолеть ядерную монополию США", - цитирует пресс-служба Росатома главу атомной отрасли России Алексея Лихачева.

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1).