Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у нового посла Мальдив

Андрей Руденко обсудил с Абдулом Латифом Абдулом Рахимом российско-мальдивские отношения и перспективы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у назначенного посла Мальдив Абдула Латифа Абдула Рахима. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

"31 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял назначенного посла Мальдивской Республики в России по совместительству (с резиденцией в Анкаре) Абдула Латифа Абдула Рахима, который вручил копии своих верительных грамот. В ходе беседы обсуждались текущее состояние российско-мальдивских отношений и перспективы двустороннего сотрудничества в практических областях", - говорится в сообщении российского дипведомства.