Джабаров: передача Киевом бойца ВС РФ в Литву подтверждает неготовность к миру

Украина пытается любой ценой нанести любой урон России, подчеркнул первый замглавы комитета по международным делам СФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Передача Украиной в Литву российского военнослужащего, подозреваемого якобы в военных преступлениях, - свидетельство того, что Киев не готов к миру и хочет нанести ущерб России любой ценой. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров.

"Нацистский режим и нравы такие же. Они пытаются любой ценой нанести любой урон России. А при этом заявляют, что они хотят мира, что они готовы к переговорам. Они ни к чему не готовы. Они, наоборот, постоянно обостряют наши отношения", - сказал Джабаров ТАСС.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа также в разговоре с ТАСС заявил, что Украина постоянно совершает действия, которые не направлены на мирное урегулирование конфликта.

"Я думаю, мы все такие недружественные [шаги] или такие действия, которые идут вразрез попыткам мирного урегулирования, мы будем глубоко рассматривать и разбираться", - сказал депутат.

Чепа также напомнил, что инициатором обменов пленными и погибшими между РФ и Украиной выступала именно российская сторона, однако Киев постоянно препятствовал этому процессу. "Это была наша инициатива. Мы передавали тела погибших - там [их] не принимали", - подчеркнул Чепа.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что пленный - старший матрос военной полиции ВС РФ. По его данным, он якобы был причастен к "незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными".

В Литве военнослужащему выдвинуто подозрение по статьям за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций, ему может грозить пожизненное заключение.