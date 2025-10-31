Новый посол Лесото вручила замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Сергей Вершинин и Мафелиле Кристина Молала обсудили развитие двусторонних отношений между странами с упором на налаживание торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в области образования и подготовки кадров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял назначенного посла Королевства Лесото в России по совместительству (с резиденцией в Берлине) Мафелиле Кристину Молалу, которая вручила копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы развития традиционно дружественных российско-лесотских отношений с упором на налаживание торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в области образования и подготовки кадров. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - сообщили в российском дипведомстве.