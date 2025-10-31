Михаила Петракова назначили послом России на Фиджи по совместительству

В 2025 году Петраков также стал послом РФ в Австралии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ на Фиджи по совместительству, следует из опубликованного указа. Ранее в 2025 году Петраков также стал послом РФ в Австралии.

"Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Островов Фиджи по совместительству", - следует из документа.

Петраков находится на дипломатической службе с 1982 года. С 2019 по 2021 годы занимал должность директора департамента Ситуационно-кризисный центр. Затем был назначен спецпредставителем президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы со странами СНГ.

21 августа 2025 года он стал новым послом РФ в Австралии. Награжден орденами Дружбы и Почета. Владеет английским языком и языком хинди.