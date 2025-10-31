Замглавы МИД РФ поблагодарил союзников по СНГ за сохранение исторической правды

Михаил Галузин отметил, что совместные действия "предпринимаются на системной основе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская сторона признательна партнерам по Содружеству Независимых Государств за сохранение исторической правды о Великой Победе. Благодаря общим усилиям попытки Запада очернить подвиги фронтовиков не имеют шанса, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Я хотел бы искренне поблагодарить наших друзей за их замечательные, проникновенные, буквально берущие за душу слова. [За то,] как в общественности благодаря вашим усилиям сохраняется историческая память, увековечиваются подвиги фронтовиков и тружеников тыла", - сказал он на на международном фестивале "Народы России и СНГ", обращаясь к представителям стран-партнеров, которые присутствовали на сессии.

"Эти дела, эти слова наших братских республик, наших союзников и стратегических партнеров - это лучшая гарантия того, что попытки коллективного Запада очернить решающую роль Советского Союза в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом, все эти попытки поменять местами жертв агрессии и самих агрессоров не пройдут. Я считаю, что это главная победа благодаря нашим совместным действиям", - подчеркнул Галузин.

Замминистра отметил, что эти совместные действия "предпринимаются на системной основе". "И в первую очередь хочу подчеркнуть, что в связи с 80-летием нашей общей Великой Победы в рамках СНГ мы осуществили целый ряд очень серьезных мероприятий, проектов, призванных как раз сохранить и защитить нашу историческую память, призванных не дать вбить клин между нашими народами", - добавил он.

