"Курс, он у нас один — правильный": самые известные высказывания Черномырдина

Виктор Черномырдин — председатель правительства России в 1992–1998 годах и посол РФ на Украине в 2001–2009 годах — ушел из жизни 3 ноября 2010 года. Он оставил после себя наследие в виде афоризмов, которые называют "черномырдинками". Самые известные изречения политика — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Виктор Черномырдин © Николай Малышев/ ТАСС

Виктор Черномырдин вошел в историю не только как глава российского правительства в 1990-е годы, но и как автор выражений, которые часто цитируются по сей день.

Хотели как лучше, а получилось как всегда Черномырдин произнес эту фразу на пресс-конференции 6 августа 1993 года

Это одно из самых известных высказываний Черномырдина. Оно было связано с проходившей в России в 1993 году денежной реформой, задачами которой были финансовая стабилизация, укрощение инфляции и укрепление национальной валюты. Но ожидаемых результатов реформа не принесла и сильно ударила по рядовым гражданам.

Не менее знаменитой стала фраза и о самих его высказываниях.

Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу Это высказывание Черномырдина процитировал журнал "Итоги" в 2002 году

О работе и результатах

Многие высказывания Черномырдина были связаны с работой правительства.

Мы продолжаем то, что мы уже много наделали Черномырдин сказал это в заявлении для прессы 15 января 1998 года

Красноречиво бывший глава правительства высказывался о том, что успел проделать кабмин.

Мы выполнили все пункты: от А до Б

Знаменитой стала его цитата о будущем.

Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут Цитата из интервью газете "Аргументы и факты" в 1997 году

Ивестной также была фраза, которой Черномырдин охарактеризовал работу министров в 1997 году.

Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию — все равно толку нет! Из выступления 13 февраля 1997 года

Крылатой стала и другая критичная фраза Черномырдина.

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся

О международных отношениях

Одна из самых известных фраз Черномырдина была связана с обсуждением возможности вступления России в НАТО.

Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим Выступление Черномырдина 8 июня 2002 года

Известным стало и высказывание Черномырдина о ядерном разоружении.