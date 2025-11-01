"Курс, он у нас один — правильный": самые известные высказывания Черномырдина
Виктор Черномырдин вошел в историю не только как глава российского правительства в 1990-е годы, но и как автор выражений, которые часто цитируются по сей день.
Это одно из самых известных высказываний Черномырдина. Оно было связано с проходившей в России в 1993 году денежной реформой, задачами которой были финансовая стабилизация, укрощение инфляции и укрепление национальной валюты. Но ожидаемых результатов реформа не принесла и сильно ударила по рядовым гражданам.
Не менее знаменитой стала фраза и о самих его высказываниях.
О работе и результатах
Многие высказывания Черномырдина были связаны с работой правительства.
Красноречиво бывший глава правительства высказывался о том, что успел проделать кабмин.
Знаменитой стала его цитата о будущем.
Ивестной также была фраза, которой Черномырдин охарактеризовал работу министров в 1997 году.
Крылатой стала и другая критичная фраза Черномырдина.
О международных отношениях
Одна из самых известных фраз Черномырдина была связана с обсуждением возможности вступления России в НАТО.
Известным стало и высказывание Черномырдина о ядерном разоружении.