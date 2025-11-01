Россия и КНДР обсудили идею совместного производства лекарств

В начале октября лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал министерство здравоохранения народной республики, заявив, что от него "осталось только название"

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты в ходе визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в КНДР обсудили возможность совместного производства лекарств. Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Сопровождавшие главу российского Минздрава специалисты ознакомились с производством лекарственных средств в КНДР, посетили аптеки, где ознакомились с их ассортиментом, обговорили с корейскими фармакологами вопросы совместного производства лекарственных средств и поставки российской продукции на местный рынок", - отмечается в публикации посольства в Telegram-канале.

"Российские гости рассказали, что их впечатлили планы руководства КНДР, направленные на модернизацию всей системы здравоохранения республики и выведения ее на уровень современных требований XXI века", - отметили в посольстве. В начале октября лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал министерство здравоохранения народной республики, заявив, что от него "осталось только название".

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в КНДР провел в Пхеньяне переговоры с министром здравоохранения страны Чон Му Римом. Стороны также обсудили поставки лекарств и подготовку корейских специалистов в России.