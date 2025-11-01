Путин присвоил Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент РФ также подписал указ о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла старшему должностному лицу в АТЭС Марату Бердыеву

Редакция сайта ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении рангов чрезвычайного и полномочного посла главе диппредставительства России на Маврикии Ираде Зейналовой и послу МИД РФ по особым поручениям, старшему должностному лицу в АТЭС Марату Бердыеву. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла присвоены также послу России в Малайзии Наилю Латыпову и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорию Лукьянцеву.