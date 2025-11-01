Минобороны РФ продолжит укрепление сотрудничества с заинтересованными странами

Ведомство также готово к решению всех возникающих вопросов, заявил замминистра обороны Олег Савельев

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ готово к решению всех возникающих вопросов и продолжит укрепление сотрудничества с заинтересованными странами. Об этом заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Минобороны России готово к обсуждению и решению всех возникающих вопросов и продолжит курс на укрепление сотрудничества со всеми заинтересованными странами. В завершении хотел бы еще раз выразить благодарность Малайзии за эффективное и беспристрастное председательство, а также за оказанное гостеприимство. Хочу пожелать успехов, конструктивной и плодотворной работы в будущем году новому председателю из Филиппин", - сказал Савельев.