СБ РФ: союзники России разделяют ее стремление оберегать традиционные ценности

По словам заместителя секретаря Совета безопасности Алексея Шевцова, опыт РФ по сохранению и укреплению традиционных ценностей может и должен быть использован в том числе на пространстве СНГ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Союзники России, включая страны СНГ, БРИКС и ОДКБ, разделяют ее стремление оберегать традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов, выступая на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Несмотря на то, что все народы России и стран СНГ разные, нас много что объединяет. В первую очередь - это приверженность нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Одним из наших приоритетов во внешнеполитической деятельности является развитие образа Российской Федерации как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. И здесь у нас, как я уже говорил, много единомышленников. Это и страны СНГ, и страны БРИКС, ОДКБ. Они также разделяют наши подходы", - сказал он.

Как отметил Шевцов, Белоруссия также бережно относится к общей истории, ценностям и традициям. "В Конституции Республики Беларусь закреплена ответственность государства за сохранение исторической памяти и правды о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Историки наших стран активно сотрудничают в деле борьбы с попытками фальсификации истории", - добавил замсекретаря Совбеза.

Он также указал, что страны Южного Кавказа, как и государства СНГ в целом, "испытывают на себе возрастающее давление западников по насаждению своих деструктивных ценностей". "С Арменией нас всегда связывала духовная общность, единые подходы к морали и нравственности, недопустимость принижения роли и значения традиционных семейных ценностей в жизни общества.

Русская православная церковь и Армянская апостольская церковь совместно противостоят попыткам ряда западных стран дискредитировать традиционные духовно-нравственные ценности", - подчеркнул он.

"В Грузии власти нашли возможность и силы дать отпор наступлению на традиционный уклад, попытки внедрения совершенно несвойственных кавказским народам псевдоценностей как ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ - прим. ТАСС). В Азербайджане институт семьи является одним из ключевых элементов официальной идеологии национального менталитета. Однополые браки не регистрируются, не признаются законом", - продолжил Шевцов.

По его словам, опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может и должен быть использован в том числе на пространстве Содружества Независимых Государств. "В первую очередь, это опыт законодательный. В основных законах нашей страны, таких как Конституция, Стратегия национальной безопасности, указана приверженность традиционным ценностям. Есть и отдельные законы. Например, законы о более упорядоченной деятельности неправительственных организаций НКО. Кстати, когда в Киргизии и в Грузии принимали законы об упорядочении деятельности НКО, то те люди, которые получали финансирование на Западе, они больше всего противились этому", - заключил заместитель секретаря СБ РФ.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, он приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В программу мероприятия включены не только заседания и дискуссии. Так, состоялась X Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", также участники могут познакомиться с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента России и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество, общество "Знание". ТАСС - информационный партнер мероприятия.