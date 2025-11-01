Захарова: ЕС занимается государственным спонсорством терроризма, финансируя Киев

Дипломата попросили прокомментировать сообщения о том, что Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России и в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Продолжая финансировать киевский режим, Евросоюз занимается государственным спонсорством международного терроризма. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ЕС каждый день занят только одним: как еще больше денег вложить в киевский режим. Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются", - сказала она.

"Образована на западные деньги целая разветвленная международная структура, которая называется киевский режим и совершает теракты и в отношении гражданского населения тех территорий, которые они считают своими, и в отношении граждан Российской Федерации, которых они своими не считают, но понимают, что это мирное население", - продолжила дипломат.

По словам Захаровой, Киев пытается эту логику "экспортировать еще и на другие континенты". "Они содействуют боевикам, например на Африканском континенте. За что были разорваны отношения с киевским режимом у целого ряда африканских государств", - отметила она.