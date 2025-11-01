Захарова: Вашингтону нужно начать войну с наркотиками в США, а не в Венесуэле

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация США ошибается, собираясь провести антинаркотическую миссию в районе Карибского бассейна, потому что "корень бед с наркотиками в США - в самих США". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас внимание всего мира приковано к северному побережью южноамериканского континента. По данным наблюдателей, 16 тыс. военных, 8 военных кораблей, атомная подлодка, стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35 готовятся к чему-то в районе Карибского бассейна. В ближайшее время к уже имеющейся группировке присоединится авианосная ударная группа во главе с флагманом USS Gerald R. Ford, тремя кораблями сопровождения и 4 тыс. личного состава", - написала дипломат в Telegram-канале.

"Официально сформулированная цель - антинаркотическая миссия. Об этом на днях заявил военный министр США Пит Хегсет. Счет жертв ударов американцев по судам в Тихом океане уже идет на десятки человек. Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США - в самих США", - добавила она.

Дипломат обратила внимание, что в Соединенных Штатах за 2023 год произошло около 109,6 тыс. смертей, связанных с передозировкой наркотиками.

"Это 300 смертей в день. В 1999-2020 годах от этого умерло около 841 тыс. человек, причем 500 тыс. из этих смертей были связаны с рецептурными и нелегальными опиоидами. Источник и причина этой заразы - не в Каракасе, она в Вашингтоне", - отметила Захарова.

Она заметила, что согласно установленной демократами системе здравоохранения в США, врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурный обезбол того или иного вида - опиоиды, - подсаживая нацию на легальные наркотики.

"В общем, если Пентагону и бороться с наркотической заразой, то начинать нужно с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, а лучше - с лоббистов и большой фармы. Но там 16 тыс. военных точно не хватит. Кстати, марихуаной на улицах Нью-Йорка пахнет не только по вечерам, а начиная с 6 утра. И это не в даунтауне, а везде", - заключила Захарова.

Планы Трампа по борьбе с наркокартелями

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.

Газета The Washington Post (WP), проведя собственные подсчеты, сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы, численность которой может составить до 16 тыс. военных.