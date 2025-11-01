Захарова: Россия осуждает военные провокации США в Карибском бассейне

Москва поддерживает Каракас в защите национального суверенитета, указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская сторона решительно осуждает применение избыточной военной силы США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с эскалацией отношений между США и Венесуэлой.

"Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач", - подчеркнула она.

Захарова указала, что Россия твердо поддерживает руководство Венесуэлы в защите национального суверенитета, а также выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна мирной зоной. По ее мнению, нужны шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений проблем в конструктивном ключе с уважением международных норм права.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия нарушают "как внутреннее американское законодательство (ст. I раздела 8 Конституции США), так и нормы международного права, в частности ст. 2 п. 4 Устава ООН, ст. 18-22 Устава Организации американских государств, ст. 88 Конвенции ООН по морскому праву".

Захарова указала, что это признают и некоторые страны, и международные организации, в том числе Генсек ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Официальный представитель МИД отметила, что двусторонние отношения между Москвой и Каракасом развиваются по восходящей в духе стратегического партнерства, не подвержены колебаниям внешней конъюнктуры и охватывают области, представляющие взаимный интерес.

Планы Трампа по борьбе с наркокартелями

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.

Газета The Washington Post (WP), проведя собственные подсчеты, сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы, численность которой может составить до 16 тыс. военных.