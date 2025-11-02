ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: работа нужна над проблемой Украины, а не встречей Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря российского лидера, необходимости в таком саммите сейчас нет
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это указал в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной организации встречи руководителей двух стран.

По словам представителя Кремля, необходимости в таком саммите сейчас нет. "В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования", - заметил Песков. 

