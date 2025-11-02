В Совфеде предложили ввести надбавки учителям и врачам в приграничных регионах

По словам члена комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрата Гибатдинова, из-за атак со стороны противника на сотрудников медицинских и образовательных учреждений ложится повышенная ответственность

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил ввести дополнительные надбавки к зарплате врачей и учителей, работающих в Белгородской, Брянской и Курской областях. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас сообщить позицию правительства <...> относительно возможности внедрения в трудовое законодательство дополнительных компенсационных надбавок к заработной плате медицинских работников и сотрудников образовательных организаций (бюджетных учреждений), которые осуществляют трудовую деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых введен правовой режим контртеррористической операции (Белгородская, Брянская и Курская области)", - сообщил Гибатдинов.

По его словам, атаки со стороны противника вынуждают органы государственной власти уделять там повышенное внимание усилению мер безопасности в целях защиты прав граждан. В данных условиях повышенная ответственность ложится на сотрудников медицинских и образовательных учреждений, которые работают, обеспечивая работоспособности системы образования и здравоохранения, добавил Гибатдинов.

Труд учителей и врачей, самоотверженно исполняющих свои должностные обязанности и отвечающих за жизнь и здоровье других граждан, в том числе несовершеннолетних, должен иметь справедливое вознаграждение, учитывая условия, отклоняющиеся от нормальных и сопряженные с реальной угрозой жизни, отметил сенатор.