Чернышенко назвал укрепление связей с КНР приоритетом внешней политики РФ

Также вице-премьер упомянул стратегическое взаимодействие между сторонами

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (справа) © Георгий Чернышов/ ТАСС

НИНБО /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Приоритет российской внешней политики - укрепление дружественных связей и стратегического взаимодействия с Китаем. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 29-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в рамках рабочего визита в КНР.

"Укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем - это приоритет российской внешней политики", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в подтверждение доверительного партнерства главы двух государств - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - в 2025 году провели две очные встречи, на которых поставили задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

"Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания", - подчеркнул Чернышенко.

Он также уточнил, что КНР - ключевой партнер России на мировой арене.