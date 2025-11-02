Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву

В диппредставительстве еврейского государства уточнили, что его предшественница Симона Гальперин уже покинула Россию

Посол Израиля в России Одед Йосеф © AP Photo/ Joshua A. Bickel

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новый посол Израиля в РФ Одед Йосеф прибыл в Москву и вскоре приступит к работе. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве еврейского государства.

"Да, действительно", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

В посольстве уточнили, что предшественница Йосефа Симона Гальперин уже покинула Россию.

Новый посол Израиля в России ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он также был послом в Кении. За время своей дипломатической службы Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

О досрочном завершении миссии Гальперин в Москве стало известно в июле. В посольстве тогда пояснили ТАСС, что этот шаг связан с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем генерального директора дипведомства. Гальперин занимает должность посла Израиля в РФ с ноября 2024 года.