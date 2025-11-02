Песков: подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом

Приготовления пресс-секретарь главы государства назвал сложным процессом

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября, /ТАСС/. Подготовка к традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным уже началась, она идет полным ходом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, она идет. Идет полным ходом", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, началась ли уже подготовка к традиционному мероприятию. "Это сложный процесс", - добавил Песков.

Путин проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с еще одним крупным мероприятием - большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". В сентябре президент поручил начать подготовку к новой прямой линии.

Предыдущий раз "Итоги года с Владимиром Путиным" прошли 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа.

Самым популярным способом задать вопрос главе государства был телефон - граждане позвонили больше 1,2 млн раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило более 500 тыс. В социальных сетях обратились порядка 250 тыс. человек. Остальные обращения поступили через приложение "Москва - Путину" и одноименный сайт. Позже стало известно, что почти половина (46%) россиян, которые направили обращения, удовлетворены ответами властей.