Матвиенко выступила за развитие парламентского диалога с Панамой
Редакция сайта ТАСС
05:03
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации рассматривает российско-панамский парламентский диалог как важную составляющую отношений двух стран. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости Панамы, направленном председателю Национальной ассамблеи страны Хорхе Луису Эррере.
"Рассматриваем российско-панамский парламентский диалог как важную составляющую межгосударственных отношений, готовы и далее развивать конструктивное взаимодействие с депутатами Национальной ассамблеи Республики Панама на основе принципов равноправия и обоюдного уважения", - отметила Матвиенко.
Она выразила уверенность, что сотрудничество парламентов двух стран будет поступательно развиваться.