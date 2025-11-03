ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Матвиенко выступила за развитие парламентского диалога с Панамой

Председатель Совфеда уверена, что сотрудничество парламентов двух стран будет поступательно развиваться
05:03

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации рассматривает российско-панамский парламентский диалог как важную составляющую отношений двух стран. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости Панамы, направленном председателю Национальной ассамблеи страны Хорхе Луису Эррере.

"Рассматриваем российско-панамский парламентский диалог как важную составляющую межгосударственных отношений, готовы и далее развивать конструктивное взаимодействие с депутатами Национальной ассамблеи Республики Панама на основе принципов равноправия и обоюдного уважения", - отметила Матвиенко.

Она выразила уверенность, что сотрудничество парламентов двух стран будет поступательно развиваться. 

