Эксперт Степанов: военная операция США в Венесуэле не будет легкой прогулкой

Военный эксперт отметил, что американским ВС придется столкнуться с серьезным противодействием вооруженных сил республики

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. США в случае проведения планируемой военной операции против Венесуэлы столкнутся с серьезным и подготовленным сопротивлением, что не позволит рассматривать ее как "легкую прогулку". Такой вывод в беседе с ТАСС сделал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Военная операция США против Венесуэлы создает экзистенциальные угрозы для действующей администрации и суверенитета Боливарианской Республики, но она не будет легкой прогулкой", - сказал он, анализируя концентрацию американских сил в регионе и оборонный потенциал Каракаса.

По мнению эксперта, информационная кампания в западных СМИ о выборе целей и подготовке к вторжению направлена на формирование общественного мнения для подкрепления и легитимизации планируемых военных действий под надуманным предлогом "борьбы с наркотерроризмом". О готовящейся операции свидетельствует беспрецедентная внеплановая переброска авианосной ударной группы и рекордное количество высокоточного наступательного вооружения, сконцентрированного в зоне Карибского бассейна.

В первую очередь, считает Степанов, замыслом предстоящей агрессии является уничтожение военных аэродромов, где развернуты в том числе истребители Су-30МК российского производства, возможно, оснащенные дальнобойными противокорабельными ракетами Х-31. "С высокой долей вероятности на первом этапе будет планироваться активная фаза с применением высокоточного оружия морского и воздушного базирования для решения приоритетной задачи ликвидации военной инфраструктуры и вскрытия системы ПРО-ПВО для обеспечения тотального воздушного господства", - отмечает эксперт. После решения этих задач последует не полномасштабное вторжение, а точечная операция силами специальных подразделений с целью ликвидации политического руководства и захвата критически значимых объектов энергетической и логистической инфраструктуры.

Однако Пентагону придется столкнуться с серьезным противодействием. Вооруженные силы Венесуэлы располагают техникой, способной нанести чувствительный урон флоту США, включая уже упомянутые истребители Су-30МК, китайские противокорабельные ракеты на надводных кораблях и так называемый москитный флот из иранских катеров, оснащенных ракетами "Зольфагар", а также возможно имеющиеся в распоряжении ВС Венесуэлы дальнобойные ударные дроны иранского производства. Все эти системы представляют реальную угрозу для эсминцев типа Arleigh Burke и крейсеров типа Ticonderoga, сопровождающих авианосные группы. Их комбинированное применение может привести к неприемлемому для локальной военной операции ущербу и потерям среди надводного флота ВМС США.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы. Как информировала газета The Miami Herald, американская администрация решила атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Между тем Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.