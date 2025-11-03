Пушков: Финляндия учениями на границе с РФ пытается доказать свою пользу НАТО

Сенатор сравнил нынешние действия Финляндии с событиями Второй мировой войны, когда Хельсинки выступили в качестве опорной страны для антироссийского альянса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Финляндия "рвется" показать свою пользу для НАТО за счет проведения учений, которые пройдут возле границы с Россией. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

"Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков сравнил нынешние действия Финляндии с событиями Второй мировой войны, когда Хельсинки выступили в качестве опорной страны для антироссийского альянса во главе с "гитлеровской Германией". "Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И все же", - заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Финляндии задействуют около 15 тыс. военнослужащих для участия в учениях, стартующих в конце ноября. Некоторые этапы маневров пройдут возле границы с Россией, помимо финских военных в маневрах примут участие представители ВС Швеции и Великобритании.