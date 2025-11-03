По итогам встречи Мишустина и Ли Цяна подписаны девять документов

Одним из них стало совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, состоявшейся в Ханчжоу.

Председатель правительства РФ 3 ноября прибыл в Китай с двухдневным визитом. В городе Ханчжоу состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

Другие документы

Также в присутствии глав правительств были подписаны восемь документов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол 26-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Замруководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин и замруководителя Главного таможенного управления КНР Чжао Цзэнлянь подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между ФТС РФ и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления рисками от 1 ноября 2017 года. Также они подписали Протокол о внесении дополнения в Протокол между ведомствами о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ от 13 октября 2014 года.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР Чжао Цзэнлянь подписали Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте маша из РФ в КНР, а также Протокол между ведомствами о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из РФ в КНР.

В рамках визита также были подписаны документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.