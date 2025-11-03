Захарова: Италия "рухнет вся" в условиях бессмысленных трат на Украину

Дипломат прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Италия рухнет вся - "от экономики до башен", пока ее правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на Украину. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание сообщения в СМИ о том, что в самом центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни.

"Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что "итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд - для беженцев, €310 млн - на поддержку государственного бюджета и €93 млн - на гуманитарную деятельность". Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - отметила дипломат.

Согласно данным агентства ANSA, в результате обвала исторической башни в центре Рима пострадали четыре человека, в том числе один серьезно.