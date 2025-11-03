Шойгу: все народы России встали в строй участников СВО

Секретарь Совета безопасности отметил, что все больше людей присоединяются к волонтерскому движению, которое оказывает помощь российским воинам и их семьям в тылу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Представители всех народов России встали "в единый строй участников специальной военной операции". Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на полях международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"Основой российского государства служит наша многовековая история совместного проживания народов и защиты наших общих ценностей. Сегодня это наглядно подтверждают представители многих национальностей России, удостоенных высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России. Мы все вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших бойцов", - подчеркнул он, осматривая фотовыставку "Знание.Россия - Народы России".

Шойгу также отметил, что все больше людей присоединяются к волонтерскому движению, которое оказывает помощь российским воинам и их семьям в тылу.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В его программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомиться с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.