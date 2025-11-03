Кнайсль: мир может столкнуться с новым витком ядерной гонки вооружений

Такое мнение руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ высказала в ответ на заявление Трампа о возобновлении США испытаний атомного оружия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила ТАСС, что мир может столкнуться с новым витком ядерной гонки вооружений.

На просьбу прокомментировать слова американского президента Дональда Трампа о том, что США могли бы возобновить испытания атомного оружия, она отметила, что "последнее крупное испытание атомного оружия состоялось 33 года назад". "В Вене есть международная организация при ООН под названием Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Я немного знакома с ее деятельностью, она занимается именно контролем за соблюдением запрета на ядерные испытания", - добавила Кнайсль.

"То, что мы сейчас, возможно, наблюдаем, - я не хочу утверждать, что это так, - но вполне возможно, что мы становимся свидетелями нового витка ядерной гонки вооружений, - сказала она. - Президент России Владимир Путин предложил продолжить придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Трамп ответил: "Звучит как хорошая идея". То есть была первая положительная реакция. Но теперь мы услышали его заявление о готовности немедленно начать ядерные испытания".

Руководитель центра G.O.R.K.l. предположила, что тем самым Трамп застал ВС США врасплох. "Я специально не изучала этот вопрос, но сейчас отвечу так: мне кажется, он застал американские вооруженные силы врасплох. Они должны быть страшно удивлены. Для ядерных испытаний нужны люди, нужны деньги - причем колоссальные деньги - нужны лаборатории, нужен персонал. Если он говорит, что хочет начать прямо сейчас, а не, скажем, 1 января 2027 года, я не понимаю, как это вообще возможно на практике. Такова моя первая реакция без подготовки", - отметила Кнайсль.