Мишустин и Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине

Предыдущий раз они встречались во время визита премьер-министра РФ в Китай в 2023 году

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершает визит в Китай. Сегодня в Пекине у него ожидается встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, мероприятие запланировано на утро по местному времени.

Предыдущий раз они встречались во время визита российского премьер-министра в Китай 20 декабря 2023 года. Мишустин тогда поблагодарил руководство КНР за конструктивную совместную работу и поздравил китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Си Цзиньпин упомянул активный рост торговли между двумя странами и развитие сотрудничества в целом.

Визит Мишустина в Китай начался накануне. В Ханчжоу - провинция Чжэцзян - прошла 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Было отмечено, что этот механизм прекрасно себя зарекомендовал за три десятка лет существования.

После этого Мишустин отправился в Пекин. У трапа самолета российского премьера приветствовали посол России в КНР Игорь Моргулов, а также помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Как положено в подобных случаях, был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги России и Китая.