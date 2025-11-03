Песков: Кремль начнет собирать вопросы к прямой линии с Путиным за две недели

Сбор в том числе будут осуществлять с помощью искусственного интеллекта, рассказал пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кремль будет собирать у россиян вопросы для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным при помощи искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира", - сказал представитель Кремля.