Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине

Встреча завершает визит премьер-министра РФ в Китай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Пекине, беседа проходит в Большом восточном зале в Доме народных собраний. Эта встреча знаменует собой завершение двухдневного визита Мишустина в Китай.

По протокольной традиции перед началом беседы Си Цзиньпин и Мишустин обменялись рукопожатием и сфотографировались, затем перешли к обсуждению.

Российского премьера сопровождают вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, статс-секретарь, заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

С китайской стороны участвуют член Политбюро ЦК КПК, руководитель Канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И, председатель Государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, министр финансов КНР Лань Фоань, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, помощник председателя КНР Люй Лухуа, руководитель личной канцелярии председателя КНР Хань Шимин, помощник министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра), директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь, помощник министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра), директор Департамента протокола МИД КНР Хун Лэй.