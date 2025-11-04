Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли семь жителей России

Более 60 человек, в том числе 4 детей, были ранены

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 60 мирных жителей, включая четырех детей, получили ранения за неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 7 человек погибли. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, подавляющая часть мирных жителей - 61 человек - пострадали от атак украинских БПЛА.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 70 мирных жителей: ранены 63 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 7 человек. <…> За прошедшие семь дней 61 мирный житель пострадал от дронных атак, что составило порядка 87% от общего числа пострадавших. Инциденты, связанные с ударами БПЛА, кроме прифронтовых территорий, были зафиксированы еще в 13 российских регионах, удаленных от зоны ведения боевых действий", - сказал он.

Мирошник уточнил, что среди пострадавших больше всего жителей Белгородской, Брянской и Херсонской областей. "На прошедшей неделе украинские террористы выбирали в качестве целей жилые дома, религиозные сооружения, пассажирские рейсовые автобусы, производственные предприятия, объекты энергетической инфраструктуры. Для нанесения ударов по гражданским объектам использовались главным образом ударные БПЛА", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что за неделю также есть пострадавшие от дистанционного минирования территорий ВСУ. Так, в ДНР пять мирных жителей, том числе подросток и спасатель МЧС, получили увечья, подорвавшись на взрывных устройствах и противопехотной мине "Лепесток". Еще двое мирных жителей подорвались на взрывных устройствах в ЛНР и Херсонской области.

Всего, по словам Мирошника, за неделю Киев выпустил по территории России более 3,3 тыс. различных боеприпасов.