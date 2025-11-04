Делегация РФ расскажет в Дохе об успехах в социально-экономическом развитии

Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский рассчитывает на конструктивный обмен мнениями с участниками саммита

Редакция сайта ТАСС

Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский (в центре) © Даниил Катеренчук/ ТАСС

ДОХА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Делегация России на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в катарской столице, намерена представить достижения государственной политики в социально-экономической сфере, особенно в свете односторонних западных санкций. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"В целом рассчитываем на конструктивный обмен мнениями с участниками дохийского саммита по широкому кругу вопросов социального развития. Намерены также подсветить лучший опыт России по обеспечению экономических, социальных и культурных прав граждан, в том числе в условиях существующего массива нелегитимных односторонних санкций со стороны Запада в отношении нашей страны", - сказал дипломат. Он обратил внимание на то, что отведенное на выступления глав делегаций время "не позволяет подробно остановиться на отдельных вопросах", однако "на полях такой масштабной встречи в столице гостеприимного Катара, несомненно, предстоит углубленный разговор и по санкционной тематике".

Россия, отметил Любинский, с готовностью поддержала инициативу генерального секретаря OOH Антониу Гутерриша провести всемирный социальный саммит, а также принимала "деятельное участие" в согласовании итоговой декларации. Москва рассматривает этот документ в качестве дополнения к Копенгагенской декларации о социальном развитии и Программе действий 1995 года, которые наряду с решениями 24-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2000 года "являются ключевыми ориентирами для мирового сообщества по продвижению соответствующей проблематики".

"Нам представляется важным вновь подтвердить значимость принимавшихся тогда международным сообществом решений, которые за 30 лет не утратили свою актуальность во всем мире", - добавил замглавы МИД, отметив, что "содействие социальному развитию способствует искоренению нищеты, сокращению неравенства, ликвидации голода, созданию условий для здорового образа жизни для всех и обеспечению качественным образованием".

4-6 ноября в Дохе проходит 2-й Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара. Участники встречи обсуждают меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной справедливости и продвижению равенства. Российскую делегацию возглавляет министр труда и социальной защиты Антон Котяков.