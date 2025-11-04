Путин поручил установить режим по внедрению новых технологий в Арктике

Правительство в первую очередь должно обеспечить использование беспилотных систем в разных секторах экономики

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ установить единый экспериментальный правовой режим при внедрении новых технологий в арктических регионах страны.

"Обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в первую очередь в сфере использования беспилотных систем в различных секторах экономики, в сфере развития цифровых платформ (включая проведение закупок для государственных и муниципальных нужд через отечественные цифровые платформы электронной коммерции), искусственного интеллекта и оборота данных", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Поручено также принять решение о применении единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны РФ.

Кроме того, необходимо до 10 ноября 2025 года представить предложения по развитию системы оборота данных с учетом соблюдения требований конфиденциальности и безопасности при таком обороте и использования мирового опыта в данной сфере, обратив особое внимание на реализацию конкретных мер по развитию указанной системы на территории Дальневосточного федерального округа.