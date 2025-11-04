Путин поручил опробовать новый механизм управления агломерациями

Тестирование будет проходить во Владивостоке

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил протестировать во Владивостоке пилотный механизм управления агломерациями, включающий внедрение механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципалитетов, территории которых полностью или частично входят в состав этих агломераций. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края и при участии органов местного самоуправления Владивостокской городской агломерации, заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях формирования эффективной модели управления городскими агломерациями обеспечить в отдельных городских агломерациях реализацию пилотного проекта, предусматривающего внедрение механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав этих агломераций", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 31 января 2026 года, далее - один раз в год.