Путин поручил создать единый префрежим на Дальнем Востоке и в Арктике

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать единый префрежим на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года. Об этом говорится в поручении президента по итогам Восточного экономического форума.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение начиная с 1 января 2027 г. на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации единого преференциального режима", - говорится в документе.

Также необходимо определить набор льгот и преференций в зависимости от вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и предусмотреть сохранение льготных условий и преференций для ведения бизнеса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.