Орешкин возглавит делегацию РФ на саммите G20

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в саммите G20 и назначил ее главой замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.

Также в состав делегации вошли замминистра финансов РФ Иван Чебесков, замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Кроме того, частью делегации стали начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в Группу двадцати, шерпа РФ Светлана Лукаш.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22 - 23 ноября. США ранее сообщили, что Трамп не поедет в ЮАР на саммит, а делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.