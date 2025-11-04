Путин открыл церемонию вручения наград в Кремле в День народного единства

Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала в Сенатском дворце Московского Кремля

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыл в День народного единства торжественную церемонию президентских премий "За вклад в укрепление единства российской нации" и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала в Сенатском дворце Московского Кремля.

В 2025 году премии указом Путина присуждены замдиректора компании "Открытие" Анне Габдуллиной и ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" в Удмуртии Павлу Орлову.

Как сообщала пресс-служба Кремля, помимо знаков отличия для лауреатов премий, глава государства вручит представителям общественных и религиозных организаций, деловой элиты, а также иностранным деятелям культуры государственные награды.

Премия "За вклад в укрепление единства российской нации" учреждена в 2016 году и, согласно положению, плодотворную деятельность, направленную на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа. Кандидатуры лауреатов предлагает президентский совет по межнациональным отношениям.

Ранее Путин в соответствии с традицией возложил цветы к расположенному на Красной площади памятнику деятелям Ополчения и участникам событий 4 ноября 1612 года - Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.