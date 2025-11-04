Путин: Патриарх Кирилл продвигает идеи диалога всех конструктивных сил России

Президент также отметил роль Всемирного русского народного собора

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

Глава государства отметил роль Всемирного русского народного собора. Как подчеркнул Путин, эта организация поддерживает "верность нашему единству на основе общих духовных ценностей".

"Глава этого авторитетного общественного объединения, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. - сказал Путин. - Сердечно благодарю его святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации и поздравляю с почетным званием лауреата этой премии".