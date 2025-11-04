Песков: РФ не хотелось бы, чтобы сербскими боеприпасами стреляли по ее солдатам

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявления президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда они далее будут направлены

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москве не хотелось бы видеть, как вооружения и боеприпасы, произведенные в братской Сербии, применялись бы против российских бойцов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать заявления президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда они далее будут направлены.