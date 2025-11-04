Песков: Россия понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия

Ситуацию в стране пресс-секретарь президента назвал непростой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва понимает, с каким беспрецедентным давлением сталкивается Белград. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать заявления президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда они далее будут направлены.

Ранее Вучич сообщил, что обратился к ЕС с предложением купить у его страны боеприпасы. При этом он указал, что "покупатели могут делать с ними все, что захотят".