Секретари Совбезов СНГ обсудят угрозы и идеологическую экспансию Запада

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Угрозы для СНГ, меры реагирования на них, противодействие идеологической экспансии Запада будут в центре внимания на XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. Она пройдет сегодня в Москве под председательством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, который, как предполагается, также проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана, Армении и Белоруссии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, планируется обсудить "вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ и возможные совместные меры реагирования". Как ранее говорил ТАСС заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов, встреча также будет посвящена вопросам гуманитарного сотрудничества, противодействия идеологической экспансии Запада.

Шойгу обращал внимание на то, что встреча секретарей Совбезов - это "по-настоящему уникальный формат доверительного общения, позволяющий не только открыто и конструктивно обсуждать самые сложные вопросы повестки дня в сфере обеспечения безопасности, но и совместно на прочном фундаменте общих традиционных ценностей вырабатывать решения по защите стран и народов от внешних и внутренних угроз".

Рабочую программу секретари Совбезов начнут с возложения цветов в Александровском саду к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в память погибших во Второй мировой войне.

Встреча секретарей Совбезов СНГ станет завершающим мероприятием на международном фестивале "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 октября. ТАСС - информационный партнер фестиваля.